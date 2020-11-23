تعرف على أعراض وأسباب تكون الخراجات فى الجلد

كتبت فاطمة خليل

الخراج عبارة عن تجمع للصديد تحت الجلد أو داخل جسمك، تتكون الخراجات عادة بسبب عدوى أو بسبب انحباس جسم غريب فى جسمك عندما يحارب جسمك عدوى أو يحاول تدمير جسم غريب محاصر بداخله، تملأ خلايا الدم البيضاء الأنسجة المصابة ويسمى السائل الناتج بالقيح، الذى يحتوى على بكتيريا حية وميتة وخلايا دم بيضاء حية وميتة وبقايا الخلايا والأنسجة التى قُتلت أو أصيبت بسبب العدوى أو الاستجابة المناعية لجسمك.

وبحسب موقع "very well health" فغالبًا ما تتكون الخراجات فى الجلد أو بالقرب منه أو فى الفم بالقرب من الأسنان غالبًا ما يشبه الخراج نتوءًا بأى حجم يكون أحمر اللون ومتورمًا فى كثير من الأحيان، وداخل النتوء عبارة عن مساحة مليئة بالصديد.

وليس من الحكمة محاولة تصريف أى خراج - مهما كانت سطحية. قد يؤدى القيام بذلك إلى عدوى مميتة تنقلها الدم وتسبب تعفن الدم.

أعراض الخراج

تختلف أعراض الخراج باختلاف موقع الخراج والمرض أو الاضطراب أو الحالة الكامنة.

الأعراض الجلدية التى قد تحدث مع وجود خراج.

قد يصاحب الخراج أعراض تؤثر على الجلد بما فى ذلك:

-تصريف سائل من الجلد

-ألم فى أو حول كتلة من الجلد.

-تقشير أو تقرح الجلد

- إحمرار أو دفء أو تورم

الأعراض الأخرى التى قد تحدث مع وجود خراج

قد يصاحب الخراج الأعراض المتعلقة بأنظمة الجسم الأخرى. تشمل هذه الأعراض:

-تضخم الغدد الليمفاوية

-التعب أو الشعور بالضيق

-حمى أو قشعريرة أو تعرق

-صداع الرأس

-آلام المفاصل

-فقدان الشهية أو فقدان الوزن السريع

-الغثيان والقيء أو الإسهال

الأعراض العصبية (إذا ضغط الخراج على الأعصاب أو أجزاء من الدماغ)

-الألم، مثل وجع الأسنان بسبب خراج الأسنان أو ألم فى البطن بسبب خراج فى البطن

-التهاب الحلق

الأعراض الخطيرة التي قد تشير إلى حالة تهدد الحياة

في بعض الحالات، قد يكون الخراج من أعراض حالة مهددة للحياة يجب تقييمها على الفور في المستشفى، ابحث عن رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني أنت أو أى شخص تعيش معه أيًا من هذه الأعراض التى تهدد حياتك:

-صعوبة الكلام

-الإغماء أو تغير في مستوى الوعي أو الخمول

-اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)

-نوبة صرع.

-ضعف شديد أو شلل

أسباب تكون الخراج

يحدث الخراج بسبب استجابة جهازك المناعى لنوع من العدوى أو جسم غريب الالتهابات البكتيرية هى السبب الأكثر شيوعًا للخراج، وخاصة خراج الجلد أو الفم.

يمكن أن تسبب الطفيليات تكوين خراج في أعضائك، وعلى الرغم من ندرتها، يمكن أن تكون حالة طبية خطيرة يمكن أن يتسبب جسم غريب بداخلك، مثل الرصاصة، فى حدوث خراج.

الأسباب الشائعة لحدوث الخراج

قد يكون الخراج ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الحالات الشائعة بما فى ذلك:

-جسم غريب محاصر بداخلك، مثل شوكة أو قطعة معدنية تنكسر فى جلدك؛ أيضًا، احتفظت بشظايا جسم غريب بعد محاولة الإزالة السابقة

يمكن أن يسبب الرتج المصاب فى الأمعاء الغليظة خراج رتجي

العدوى فى مكان الجراحة السابقة (تلوث الجرح حول الجراحة)

-قد تؤدى عدوى الجلد إلى خراج

-قد تتطور عدوى الأسنان إلى خراج دواعم السن

-قد يتسبب الجرح أو الصدمة فى الجلد، وخاصة الجرح الوخزى، فى حدوث خراج

أسباب نادرة لحدوث الخراج:

يمكن أن يحدث الخراج أيضًا بسبب عدوى نادرة بما فى ذلك:

-يمكن أن تسبب العدوى بواسطة الكائنات الحية الدقيقة مثل الأميبا تكوين خراج فى الكبد

-يمكن أن تسبب العدوى بطفيليات معينة مجموعة متنوعة من الخراجات فى أعضاء الجسم

-يمكن أن تسبب العدوى فى دماغك خراجًا دماغيًا