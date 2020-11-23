تزايد الإقبال على التصويت فى الساعات الأخيرة من أول أيام جولة الإعادة بالوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

شهدت اللجان الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة الوادي الجديد، إقبالا متزايدا من الناخبين في الساعات الأخيرة من اليوم الأول للعملية الانتخابية وخاصة من السيدات وكبار السن مع ظهور ملحوظ للشباب وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حيث جرى منع دخول الناخبين دون ارتداء الكمامات الطبية.



وحرص رجال الأمن بمحافظة الوادي الجديد، على دعم ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة الحركية في الوصول إلى اللجان الانتخابية على مقاعد متحركة، وذلك فى إطار جهود مديرية أمن الوادي الجديد في الدعم المجتمعي والإنساني بجانب تأمين اللجان الانتخابية بتوجيهات مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد توفيق.

وشهدت مقار اللجان، في أول يوم من الانتخابات، إقبالًا ملحوظًا من قبل الناخبين واحتل كبار السن والمرأة الصدارة في صفوف الناخبين، مع التزام أهالي المحافظة بالإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافات المحددة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.



وجرى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين اللجان من قبل رجال الشرطة ووضع كردون أمني أمام محيط اللجان للحفاظ على الهدوء والاستقرار بمقار الانتخابات.

وكثفت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إجراءات تأمين العملية الانتخابية في اللجان من خلال تركيب بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن، وبوابات تعقيم أمام كل لجنة بجميع المراكز والمدن والقرى. كما شهدت اللجان الانتخابية تواجدًا لعناصر من الشرطة النسائية في محيط اللجان الخاصة بالسيدات بمراكز وقرى المحافظة لتيسير العملية الانتخابية ومساعدة الناخبات خاصة كبار السن.

يذكر أن المحافظة استعدت بتجهيز 60 مركزًا انتخابيًا بـ 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي 178315 ناخباً وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات. وجهزت محافظة الوادي الجديد، 75 لجنة انتخابية في مراكز المحافظة الخمسة وقراها، لاستقبال الناخبين يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان 2020، بكافة سبل الراحة (مظلات –مقاعد متحركة) لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، وجرى تجهيز 60 مركز انتخابي بـ 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي 178315 ناخب وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات. كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح. يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.