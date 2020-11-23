اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:52 م
خالد صلاح
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بلجيكا تسجل 1875 إصابة جديدة بفيروس كورونا و96 وفاة خلال 24 ساعة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:49 م
بلجيكا تسجل 1875 إصابة جديدة بفيروس كورونا و96 وفاة خلال 24 ساعة فيروس كورونا
بروكسل (أ ش أ)

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سجلت بلجيكا 1875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ (24) ساعة الماضية حيث سجلت 3672 بين 13 و19 نوفمبر الجارى ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 28% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام فى بلجيكا (سيانسانو) - حسبما نقلت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الإثنين - أنه تم تسجيل 209 حالات دخول جديدة للمستشفيات خلال 24 ساعة ويوجد 5024 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 1194 مريضا إلى العناية المركزة، وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل وفاة 96 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا وحتى الأن توفى 15 ألفا و 618 شخصا بسببه.

 


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