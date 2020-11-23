بايدن يعلن تولى بلينكن وزارة الخارجية وتعيين سوليفان مستشارا للأمن القومى

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعلن عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات.

وكلف الرئيس الأمريكي المنتخب رسميا أنتوني بلينكن بتولي وزارة الخارجية في إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.

وتؤكد الإدارة الأمريكية بشكل مستمر أنها على استعداد لانتقال سلس للسلطة من دونالد ترامب إلى جو بايدن، ولكنها وضعت شروط وهى عدم إصدار أحكام لصالح ترامب، فى الوقت الذى طعنت فيه حملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته على رفض طلبها وقف فوز بايدن فى بنسلفانيا، حيث أكد روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى، أنه سيكون هناك انتقال للسلطة إذا لم تحكم المحاكم لصالح الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن هناك بعض الولايات التى شهدت منافسة فى الانتخابات الامريكية يوجد بها أصوات أكثر من الذين صوتوا، وغرد ترامب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "فى بعض الولايات المتأرجحة، كانت هناك أصوات أكثر من الأشخاص الذين صوتوا، وبأعداد كبيرة. هل هذا لا يهم حقا؟ والاقتراع المزيف وغير ذلك الكثير. مثل هذا السلوك الفاضح".