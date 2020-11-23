بايدن وهاريس يجتمعان افتراضيا بمؤتمر رؤساء البلديات الأمريكية اليوم

كتبت ريم عبد الحميد

يعقد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اجتماعا افتراضيا اليوم الاثنين مع المؤتمر الأمريكى لرؤساء البلديات، فيما قالت صحيفة واشنطن بوست أنه الحلقة الأحدث من سلسلة جهود التواصل التى يقوما بها لمواصلة انتقال السلطة.

ووفقا لفريق انتقال السلطة لبايدن، فإنه يخطط هو وهاريس لإلقاء كلمة للمنظمة من مدينة ويلمينجتون بولاية ديلاور، التى تواجد فيها بايدن مع استعداده للرئاسة.

ويضم مؤتمر رؤساء البلديات 1400 من مدن يبلغ تعداد سكان الواحدة 30 ألف أو أكثر.

وكانت المنظمة غير الحزبية قد هنأت بايدن على انتصاره فى انتخابات الرئاسية بعد فترة قصيرة من إعلان فوزه فى السابع من نوفمبر.

وفى بيان، حدد رئيس المؤتمر عمدة لويسفيل جريج فيشر قائمة الأولويات بالتغلب على وباء كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

قال رئيس موظفى البيت الأبيض القادم فى إدارة بايدن، أن الرئيس المنتخب سيعلن الأسماء الأولى المختارة لتولى المناصب فى حكومته غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن يكون حفل التنصيب محدودا بسبب مخاطر نشر كورونا.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية تصريحات رون كلاين، بأن التعيينات تمضى بوتيرة أسرع مما كانت عليه فى الإدارتين السابقتين، فى إشارة على أن الفريق الانتقالى لبايدن يمضى سريعا برغم عدم اعتراف ترامب بهزيمته فى الانتخابات ومحاولاته المستمرة لإحباط العملية الانتقالية.

وصرح كلاين لقناة ABC قائلا: سترون أولى الاختيارات الحكومية يوم الثلاثاء، لكن لو كنتم تريدون معرفة أى الوكالات الحكومية ومن سيتولاها، فسيتيعن انتظار الرئيس المنتخب بنفسه ليتحدث عنها يوم الثلاثاء.

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى أن الدبلوماسى المخضرم أنتونى بلينكين الذى شغل منصب الرجل الثانى فى وزارة الخارجية وكان نائب مستشار الأمن القومى فى إدارة أوباما هو الخيار المرجح لبايدن لتولى وزارة الخارجية. وجاء هذا بعدما قال بايدن يوم الخميس الماضى، أنه اختار بالفعل وزير الخزانة، وألمح فقط إلى أنه شخص سيكون مقبولا من كافة عناصر الحزب الديمقراطى.