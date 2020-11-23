بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات بشركات القطاع

كتبت - مروة الغول

أصد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

الكيميائي محمد شتا رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

المهندس محمد علي عبادى عضوا متتدبا لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

المهندس أحمد طنطاوي مشرفا علي المشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.