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انفوجراف.. الصحة توضح إرشادات وقاية الموظفين من كورونا فى أماكن العمل

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:41 م
انفوجراف.. الصحة توضح إرشادات وقاية الموظفين من كورونا فى أماكن العمل الصحة توضح إرشادات وقاية الموظفين من كورونا فى أماكن العمل
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الإرشادات الخاصة بأصحاب العمل للحد من انتقال عدوى كورونا بين الموظفين فى إطار خطط مكافحة كوفيد 19.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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