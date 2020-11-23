انتظام التصويت فى بداية اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات النواب ببنى سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، على انتظام عملية التصويت في الجولة الثانية للإعادة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب التي تعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري ضمن المرحلة الأولى التي تضم 14محافظة، من بينها بني سويف ويتنافس فيها 16 مرشحاً على 8 مقاعد فردية ، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليون و883 ألف و354 ناخباً وناخبة في 481 مركز بإجمالي 692 لجنة فرعية والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، وبلال حبش نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة.
حيث اطمأن المحافظ على التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.
كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.
وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.
يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.
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