انتظام التصويت فى بداية اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات النواب ببنى سويف

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، وبلال حبش نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة.

حيث اطمأن المحافظ على التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.



كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.