انتخاب الشاب المصرى محمد الخولى أول مدير لمنظمة تابعة للأمم المتحدة للسكان

فى مواجهة 7 مرشحين تم انتخاب المصرى الدكتور محمد الخولى البالغ من العمر 25 عاما لتولى منصب المنسق الدولى العام لشبكة أقران الشباب " Y-PEER “ الدولية لعامى 2021 -2022 ليكون بذلك اول افريقى يتولى هذه المسئولية للشبكة الدولية التى انشاها صندوق الامم المتحدة للسكان عام 2000 بشرق اوروبا

تعمل الشبكة الدولية على مستوى 50 دولة فى العالم بمشاركة 66 ألف شاب وفتاة من مختلف دول العالم لتعليم الشباب من المنظمات والمؤسسات، العاملة فى مجال الصحة الجنسية والإنجابية والممارسات الضارة ضد الفتاة كزواج الاطفال وختان الاناث

تم إجراء الانتخابات بين 7 من أكثر الشباب الملهم والمؤثر على مستوى العالم من 7 دول مختلقة وقد تم انتخاب دكتور محمد الخولى بعد حصوله على أصوات 24 دولة من اصل أصوات لـ 33 دولة قامت بالتصويت ليكون بذلك قائد شبكة Y-PEER الدولية لعامى 2021و2022

محمد الخولى البالغ من العمر 25 عاما هو طبيب شاب بمستشفى باب الشريعة الجامعى، ومدير برنامج الصحة بمؤسسة الشهاب للتنمية الشاملة ومقدم برنامج PEERCAST الذى تم تصنيفه كأحد اهم البرامج المؤثرة لمحاربة كوفيد-19 عالميا بواسطة الامم المتحدة علاوة على ذلك، بصفته محترفًا فى تنمية المجتمع مع نجاحات مثبتة فى مجال الشباب والتنمية الإنسانية، كان منسقًا ميدانيًا سابقًا للعمل الإنسانى فى صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر.