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اليمن عن استهداف محطة وقود بجدة: تثبت عدم جدية الحوثيين فى الانخراط بالسلام

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:37 م
اليمن عن استهداف محطة وقود بجدة: تثبت عدم جدية الحوثيين فى الانخراط بالسلام محمد الحضرمى وزير الخارجيه اليمنى
كتب أحمد عرفة

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أدانت وزارة الخارجية اليمنية، استهداف ميليشيا الحوثى اليوم لإحدى محطات التوزيع بمدينة جدة السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأوضحت الخارجية اليمنية، أن مثل هذه الهجمات الارهابية التي تستهدف المنشآت المدنية في الاحياء السكنية تؤكد عدم جدية هذه المليشيات بالانخراط فى عملية سلام حقيقة بقيادة الأمم المتحدة وتعكس مدى ارتباطها الوثيق بتنفيذ الاجندة الايرانية المشبوهة فى المنطقة.

وفى وقت سابق أكد مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة أنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق فى خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابى بمقذوف.

ونقلت وكالة واس السعودية نقلا عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر فى الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

 

 


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