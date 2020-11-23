وأوضح أن أعلى الإصابات جاءت في ولاية النمسا السفلى وبلغت 592 حالة ، يليها العاصمة فيينا وبلغت 579 حالة ، والنمسا العليا 558 ، وستيريا 330 ، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 149 حالة .
 