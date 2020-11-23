سجلت وزارة الصحة النمساوية، 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 250 ألفا و333 حالة ، تعافى منها 175 ألفا و527 حالة بينما توفي 2459 حالة .. مشيرا إلى أنه يتواجد بالمستشفيات 4548 حالة منها 685 حالة في العناية المركزة .
وأوضح أن أعلى الإصابات جاءت في ولاية النمسا السفلى وبلغت 592 حالة ، يليها العاصمة فيينا وبلغت 579 حالة ، والنمسا العليا 558 ، وستيريا 330 ، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 149 حالة .
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