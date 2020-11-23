فيينا (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 250 ألفا و333 حالة ، تعافى منها 175 ألفا و527 حالة بينما توفي 2459 حالة .. مشيرا إلى أنه يتواجد بالمستشفيات 4548 حالة منها 685 حالة في العناية المركزة .