النساء وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابى بجولة الإعادة فى المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تشهد اللجان الانتخابية بقرى المنيا، خاصة قرى المرشحين إقبالا متزايدا من النساء اللاتى يتصدرن المشهد الانتخابى منذ الصباح، حيث بدأ إقبال الناخبين والناخبات باللجان الانتخابية بقرى محافظة المنيا فى التزايد للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى والتى يتنافس خلالها 30 مرشحا بخمس دوائر يتنافسون على 15 مقعدا .

ويأتى فى مقدمتهم النساء وكبار السن، ومن المتوقع أن يشهد الإقبال تزايد فى الفترة الثانية بعد خروج الموظفين من أعمالهم.

وشهدت اللجان الانتخابية بقرى البرجاية ودمشير وتله إقبالا كبيرا من أهالى هذه القرى للإدلاء بأصواتهم واختيار النائب الذى يمثلهم وسط إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد اللجان على مستوى المحافظة 474 مركزا انتخابيا و1021 لجنة فرعية، تستقبل 3 ملايين و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم فى جميع مراكز المحافظة.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.