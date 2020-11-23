المغرب يعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي

وكالات

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني فى المغرب، اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لـ"داعش"، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، وينشطون بمدينتي إنزكان وأيت ملول، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للمكتب لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن وسلامة المملكة وفق وكالة المغرب للانباء.

ذكر المكتب، في بلاغ له، أن الأبحاث والتحريات الأولية، أكدت أن زعيم هذه الخلية قام وشركاؤه بإعلان بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم "داعش"، قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتتبع أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وذلك بالموازاة مع إشادتهم بالعمليات الإرهابية ل"داعش" بعدد من الدول الأجنبية.

وأسفرت هذه العملية، حسب البلاغ، عن حجز أسلحة بيضاء كبيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف.

وذكّر البلاغ بأن هذه العملية الأمنية تأتي في سياق مطبوع بتنامي التهديدات الإرهابية المحدقة بأمن المملكة وإصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على خدمة الأجندة التخريبية لمختلف التنظيمات الإرهابية.

وتم، وفق البلاغ نفسه، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء إجراءات البحث.