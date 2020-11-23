المعمل الكيميائى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة الشرابية تقرير المعمل الكيماوى حول فحص كمية من مخدر الهيروين، تم ضبطها بحوزة عاطل فى منطقة الشرابية؛ لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، وبصحبتهم قوة أمنية من إلقاء القبض على عاطل "مسجل خطر"، وذلك أثناء تواجده فى أحد شوارع دائرة القسم، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 600 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ارسال تقرير المعمل الكيميائى حول المضبوطات، كونها مواد مخدرة من عدمه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.