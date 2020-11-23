المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطى الهيروين بقسم السيدة زينب

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "حسن. ف"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطى، وحيازة سلاح أبيض داخل قسم السيدة زينب. صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوى، وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهم "حسن.ف"، حرفى، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطى، وحيازة سلاح أبيض " شفرة موس" بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه أثناء قيامه بأعماله بالنوبتجية داخل القسم، وبمباشرة أعماله بتفتيش الحجوزات والمتهمين المحجوزين، وبتفتيش المتهم عثر معه على المضبوطات، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد التعاطى، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.