اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطى الهيروين بقسم السيدة زينب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:08 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطى الهيروين بقسم السيدة زينب محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "حسن. ف"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطى، وحيازة سلاح أبيض داخل قسم السيدة زينب. صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوى، وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد حلمى.
 
وأسندت النيابة للمتهم "حسن.ف"، حرفى، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطى، وحيازة سلاح أبيض " شفرة موس" بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه أثناء قيامه بأعماله بالنوبتجية داخل القسم، وبمباشرة أعماله بتفتيش الحجوزات والمتهمين المحجوزين، وبتفتيش المتهم عثر معه على المضبوطات، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد التعاطى، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 


ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

جنايات القاهره

قانون العقوبات

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