اليوم السابع
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خالد صلاح
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القضاء التركى يقضى بالسجن 17عاما لصحفى نشر معلومات عن انقلاب 2003 فى تركيا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:30 م
القضاء التركى يقضى بالسجن 17عاما لصحفى نشر معلومات عن انقلاب 2003 فى تركيا أردوغان يهين الجيش التركى
أ ش أ

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أصدر القضاء التركي حكما بالسجن 17 عاما وشهرا واحدا على الكاتب الصحفي محمد بارانسو، بعد إدانته بنشر معلومات عن محاولة انقلاب عام 2003 في تركيا، اعتبرتها المحكمة سرية للغاية.
 
ووجهت المحكمة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إلى برانسو "إفشاء وثائق سرية للدولة"، حيث نشر عبر الصحيفة التي يعمل لديها، وثائق ومستندات تفضح مخطط انقلاب "المطرقة" على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2003، حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة سلفه عبد الله جول.
 
ودفعت الوثائق التي نشرها الصحفي في عام 2010، النيابة العامة لفتح تحقيقات أسفرت عن اعتقال عدد كبير من الضباط والجنرالات خططوا لانقلاب عسكري عام 2003 على أردوغان.
 
وعرفت قضية "المطرقة" على أنها محاولة لانقلاب عسكري خطط له قائد الجيش التركي السابق الجنرال تشيتين دوغان عام 2003، للإطاحة بالحكومة التي كان يرأسها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أشهر قليلة من وصول حزب العدالة والتنمية للحكم.

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السجن

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تركيا

عبد الله جول

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