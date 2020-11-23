القضاء البلجيكى يتهم دبلوماسى إيرانى تهم القتل والإرهاب

كتب سمير حسنى

وجه القضاء البلجيكي اليوم تهم القتل والإرهاب لـ" أسد الله أسدي" الدبلوماسي الإيراني وآخرين، وذكر القضاء البلجيكي أن أسد الله والمتهمين الآخرين عملوا على اختراق المعارضة الإيرانية. ووفق وسائل إعلام مرئية، ذكر القضاء البلجيكي، أن مخطط أسد الله أسدي الإرهابي استهدف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

واعتقلت السلطات الألمانية "أسدي" الذي يعمل منذ عام 2014 بصفة السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا، عندما كان عائدا من لوكسمبورج، وتم تسلميه مع عملاء إيرانيين آخرين في فرنسا إلى السلطات البلجيكية.

وكان السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا، علي ماجدي، في مقابلة نشرت في يناير الماضي من قبل وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية إن أدلة الأوروبيين ضد أسدي قاطعة ولا يمكن الطعن عليها.