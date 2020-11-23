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العربية: قصف صاروخى للتحالف العربى على مخازن أسلحة وذخائر حوثية شرق صنعاء

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:46 م
العربية: قصف صاروخى للتحالف العربى على مخازن أسلحة وذخائر حوثية شرق صنعاء التحالف العربى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل له منذ قليل، أن هناك قصفا صاروخيا للتحالف على مخازن أسلحة وذخائر حوثية شرق صنعاء.

وفى وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابى الجبان، والذى لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمى وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمى.

وأوضح العميد المالكي، أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص) والتي تبنتها المليشيا الحوثية، وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع (كروز وطائرات بدون طيار مفخخة).


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