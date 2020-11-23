اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السعودية: توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجانا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:29 م
الصحة السعودية: توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجانا كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه سيتم توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجانا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية، وكشف العبد العالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن المملكة شهدت هذا الأسبوع انخفاضا في الحالات الحرجة بنسبة 6,3%.

وأشار إلى أن رصد الحالات حول العالم لا يزال مستمرا، ويتجاوز إجمالي الحالات المؤكدة 58 مليون حالة، فيما حالات التعافي تتجاوز الـ 37 مليون حالة، وإجمالي حالات الوفاة تتجاوز المليون و390 حالة، حيث يشهد العالم في بعض دُولِه الموجة الثانية من الفيروس وارتفاعا في تسجيل الحالات، وهو ما يشكل قلقا في بعض الأقاليم إلا أن الأوضاع في المملكة تعد مستقرة ومطمئنة.


كورونا

لقاح

فيروس كورونا

اصابات كورونا في السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة