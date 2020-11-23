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السعودية ..انفجار وحريق فى خزان للوقود بمحطة وقود شمال جدة نتيجة اعتداء إرھابى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:40 م
السعودية ..انفجار وحريق فى خزان للوقود بمحطة وقود شمال جدة نتيجة اعتداء إرھابى حريق بمدينة جدة السعودية - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

ونقلت وكالة واس السعودية نقلا عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.
 
وأكد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.
وكرر المصدر تأكيد المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفه.

السعوديه

حريق

محطه بتروليه

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