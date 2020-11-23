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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:53 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "السيد.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوى، وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمى.
 
وأسندت النيابة العام للمتهم "السيد.ع"، تهمة تزوير محررات رسمية وهى محاضر جمع الاستدلالات أرقام  9743 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، و 9744 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، و9742 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، بأن قام بكتابة بيانات المحاضر سالفة الذكر والخاصة بتبديد مبالغ مالية من إيصالات أمانة، على طريق المحررات الصحيحة وذيل تلك المحاضر بتوقيع ضابط قسم منشأة ناصر عن طريق التزوير، وعلى غرار المحررات الصحيحة، واستخدم تلك المحاضر بتقديمها للنيابة العامة.

 


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