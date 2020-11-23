اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تحذر: إحالة غير الملتزمين بارتداء الكمامة لمحكمة أمن الدولة العليا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:53 م
الحكومة تحذر: إحالة غير الملتزمين بارتداء الكمامة لمحكمة أمن الدولة العليا نادر سعد
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إحالة غير مرتدى للكمامة لمحكمة أمن الدولة وتغريمه مبلغ مالى 4 آلاف جنيه، والحكومة تشدد على ضروروة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الدول المصرية لها خبرة جيدة فى اتخاذ الاجراءات الاحترازية بصورة مبكرة لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه لابد اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية ضرورة لتقليل أعداد الإصابات.

وتابع أن الدولة ستتخذ قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة لتأجيل أنشطة وتجمعات عامة لمواجهة فيروس كورونا، وأن لم نتبع الإجراءات سيكون هناك إجراءات أكثر تشددا، مؤكدا أن  قرار حظر البناء سينتهى غدا.


متحدث الحكومة

الكمامة

عاجل

اخبار عاجلة

امن الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحدث الحكومة: أتوقع صدور الاشتراطات الفنية للبناء الأسبوع الأول من ديسمبر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:57 م

متحدث الحكومة: لا نية لمد فترة أخرى فى التصالح بمخالفات البناء حتى الآن

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:41 م

متحدث الحكومة: رئيس الوزراء وجه بتحديد المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 08:08 م

أخبار × 24 ساعة.. متحدث الحكومة: تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية 1 ديسمبر

الخميس، 12 نوفمبر 2020 12:14 ص

متحدث الحكومة: تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية 1 ديسمبر.. ولا علاقة له بكورونا

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 08:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة