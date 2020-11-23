اليوم السابع
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التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة جولة إعادة انتخابات مجلس النواب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:00 ص
التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة جولة إعادة انتخابات مجلس النواب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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شكل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، غرفة عمليات لمتابعة جولة إعادة انتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها اليوم وغدًا، في محافظات: "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة".

وتتابع غرفة العمليات توفير أماكن لائقة للناخبين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وإقامة مظلات تحسبًا لأية تقلبات جوية، وتوافر مجموعات عمل شبابية فى اللجان الانتخابية لإرشاد الناخبين وتعريفهم بأماكن إدلائهم فى أصواتهم.

ورفعت المحافظات درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، حيث شدد شعراوى، على القيادات المحلية بالمرور على جميع المقار الانتخابية فى نطاق كل محافظة للتأكد من استيفاء كافة التجهيزات وأعمال الصيانة اللازمة مع تفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات فى محيط اللجان.

وأكد شعراوى على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى كل اللجان الانتخابية بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم قبل موعد الانتخابات بوقت كافٍ مع استمرار عمليات التعقيم عقب انتهاء التصويت مشدداً على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وقال أن دور الأجهزة المحلية تنفيذى فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز، مؤكدًا أهمية ارتداء الناخبين الكمامات إثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

 

 


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