التفتيش الصيدلى بالشرقية يرصد مخالفات وتلاعب بعهدة الأدوية المخدرة بمستشفى خاص

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة بالشرقية، قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ومفتشى الصيدلة والعلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو كبير بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة ومخازن الادوية بمركز ومدينة أبو كبير تم خلالها مداهمة أحد المستشفيات الخاصة.
وتمكنت الحملة من ضبط تلاعب بعهدة الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وتم تحريزها مع دفاتر عهدة المخدرات والسموم، بالإضافة لضبط أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية تالفة معدة للإستخدام، وأخرى محفوظة فى ظروف تخزين غير ملائمة مما قد يعرضها للتلف.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه خلال الحملة تم ضبط وتحريز 2107 "قرص/عبوة / وحدة / زجاجة" ، لمخالفات دوائية بمخزن خاص لتوزيع الأدوية ، حيث تمثلت المخالفات المضبوطة فى وجود أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر، وأخرى محفوطة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وتم تحرير المحاضر رقم 19890، 19892 جنحة لسنه 2020، بمركز الشرطة بأبو كبير، لكل من المستشفي الخاصة ومخزن الأدوية.
أكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.
مخالفات وتلاعب بعهدة الأدوية المخدرة
مخالفات وتلاعب بعهدة الأدوية المخدرة
مخالفات وتلاعب بعهدة الأدوية المخدرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة