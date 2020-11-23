التفتيش الصيدلى بالشرقية يرصد مخالفات وتلاعب بعهدة الأدوية المخدرة بمستشفى خاص

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة بالشرقية، قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ومفتشى الصيدلة والعلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو كبير بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة ومخازن الادوية بمركز ومدينة أبو كبير تم خلالها مداهمة أحد المستشفيات الخاصة.

وتمكنت الحملة من ضبط تلاعب بعهدة الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وتم تحريزها مع دفاتر عهدة المخدرات والسموم، بالإضافة لضبط أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية تالفة معدة للإستخدام، وأخرى محفوظة فى ظروف تخزين غير ملائمة مما قد يعرضها للتلف.