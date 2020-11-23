وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين من بلدة بيت كاحل، ومن مخيم العروب، ومن بلدة سعير، ومن بلدة بيت عوا، ومن بيت أمر، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من نابلس، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في منطقة الجبل الشمالي.