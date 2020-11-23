وذكر المركز - في تغريدة على حساب رسمي للقاح الروسي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن سعر جرعة اللقاح سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا.

وأضاف المركز - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن السعر المعلن لجرعة لقاح شركة فايزر هو 19.5 دولار أمريكي، بينما طرحت مودرنا سعر الجرعة من 25 إلى 37 دولارا أمريكيا.

وكانت مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة الصحة الروسية إيلينا بايبارينا، قد أكدت الجمعة الماضية، أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد تظهر أن فعاليته عالية للغاية.