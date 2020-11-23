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استئناف التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بعد توقفها ساعة للراحة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:00 م
استئناف التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بعد توقفها ساعة للراحة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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استأنفت اللجان الفرعية بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، منذ قليل فى الرابعة عصرا، عملية التصويت، بعد توقفها مؤقتا لمدة ساعة للراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأكد رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين في المراكز الانتخابي استتئناف التصويت بعد أن تأكد كل رئيس لجنة من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، واثبات الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين فى تلك الجولة إلى 218 مرشحا يتنافسون على 109 مقعدا.

وتشهد في محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.

وتشهد محافظة بني سويف جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين. كما تشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين. وفي محافظة أسيوط، في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

وفي محافظة الوادي الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تشهد جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتشهد جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.

وفي محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين، وفى الإسكندرية بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفي محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.


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