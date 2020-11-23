ارتفاع إصابات كورونا فى المغرب 327528 حالة

رويترز

قالت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين إنها سجلت 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقارنة مع 3979 إصابة أمس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 327 ألفا و 528 حالة.

كما توفي 80 جراء مرض كوفيد-19 ارتفاعا من 60 أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء منذ ظهور أول حالة في المغرب في الثاني من مارس آذار 5396.

وأعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب اليوم في مجلس النواب أنه سيتم البدء في حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في "الأيام القليلة المقبلة".

وقال إنه "تم وضع استراتيجية وطنية تشمل جميع الجهات وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر"، مضيفا أن "الوضعية الحالية تثير المخاوف".