ابن ترامب يهاجم الديمقراطيين: طغيانهم أصبح أكثر من اللازم.. وسئمنا تجاوزاتهم

كتب محمد شعلان

هاجم دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، المسئولين التابعين للحزب الديمقراطى فى الولايات المختلفة الذين يستغلون فيروس كورونا من أجل الحد من حياة وحرية سكان الولايات المختلفة، وغرد نجل ترامب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، مهاجما الديمقراطيين قائلا: "إن طغيان السياسيين الديمقراطيين أصبح أكثر من اللازم.. لقد سئم الناس من التجاوزات بسبب استغلال كورونا".

نجل ترامب على تويتر

وأكد دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إصابته بفيروس كروونا، وفى أول ظهور له، كشف جونيور عن تفاصيل إصابته مشيرا إلى أنه لا يشعر بأى أعراض مرضية، وأنه سوف يجرى مسحة طبية بعد يومين من الحجر الصحى للتأكد من إيجابيتها مرة أخري.

وقال جونيور فى فيديو له عبر حسابه بموقع "انستجرام" أنه سيتعامل مع الفيروس بجدية، موضحا أنه أجرى اختبار كورونا فقط بدافع "وفرة من الاحتياطات" لأنه كان يخطط لرحلة والتى تم إلغاؤها الآن، وكشف أنه سيقضى وقته فى تنظيف الأسلحة فى الحجر الصحى ومشاهدة Netflix، وأضاف: "أنا بدون أعراض تمامًا.. سوف أمنحه يومين من الحجر الصحى واتباع البروتوكولات ثم إعادة اختباره فى حال كانت إيجابية كاذبة كما أشعر وشعرت أننى بخير تمامًا".

وفى وقت سابق من الشهر الجارى حذر موقع تويتر مستخدميه من تغريدة نشرها دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى ترامب حول خوض حرب شاملة لفضح تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قال جونيور فى تغريدته : " أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح كل عمليات التزوير والغش والمواطنين الذين لم يعودوا ناخبين، والتى استمرت لفترة طويلة جدا".