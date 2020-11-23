اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إعلام أمريكى: بايدن سيختار جانيت يلين لإدارة وزارة الخزانة ضمن فريقه الحكومى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:15 م
إعلام أمريكى: بايدن سيختار جانيت يلين لإدارة وزارة الخزانة ضمن فريقه الحكومى بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام أمريكية، تأكيدها أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيختار جانيت يلين لإدارة وزارة الخزانة ضمن فريقه الحكومي.

وفى وقت سابق كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الإثنين عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات، حيث كلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكين بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.

واختار الرئيس الأمريكى المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.

 

 

 


بايدن

جانيت يلين

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة