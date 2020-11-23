اليوم السابع
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إصابة 26 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس غرب الإسكندرية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:17 ص
إصابة 26 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس غرب الإسكندرية حادث تصادم - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد طريق الهوارية غرب الإسكندرية حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 26 عاملا أثناء ذهابهم للعمل، وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس ينقل عمال لأحد الشركات الخاصة أثناء توجههم للعمل، انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج.
 
 
وتم حجز 12 مصابا بالمستشفي لتلقي العلاج اللازم وخروج باقي المصابين بعد الاطمئنان علي حالتهم الصحي.
 
 
بالمعاينة تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب الأمطار الغزيرة، وانقلاب الأتوبيس وإصابة 26 عامل من كفر الدوار محافظة البحيرة.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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