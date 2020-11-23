إصابة سيدة وشاب فى حادث سير ببنى سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق "العواونة ـ إهناسيا" نتج عنه إصابة شاب وسيدة، نقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى مستشفى بني سويف التخصصي.

بالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنها إصابة كلٍ من: "سعاد ع.م" 52 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، مع اشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"كريم ب.ع" 21 سنة، عامل، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني والذراع الأيسر، وجار اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.