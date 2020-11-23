اليوم السابع
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إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 929133 حالة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:12 ص
إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 929133 حالة زحام في المانيا
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 929133 بعد تسجيل 108641 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14112 بعد تسجيل 90 حالة وفاة جديدة.


إصابات كورونا في ألمانيا

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