إصابات كورونا عالميا تتجاوز 58.72 مليون والوفيات مليون و391367

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 58.72 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و391 ألفا و367 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 256722 12236146

الهند 133738 9139865

البرازيل 168989 6052786

فرنسا 48732 2140208

روسيا 36540 2114502

إسبانيا 42618 ‭‭1556730‬‬

المملكة المتحدة 55024 1512045

إيطاليا 49823 1408868

الأرجنتين 37002 1370366

كولومبيا 35287 1248417

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬20 - 11996 537457

العراق

29 - السعودية 5796 355498

32 - المغرب 5256 320962

2236 183429

‭‭‭‭‭‭39‬‬‬‬‬‬ -

الأردن

41 - الإمارات 554 160055

44 - الكويت 868 140393

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭46‬‬‬ 236 137415

‬‬‬‬‬‬‬‬ - قطر