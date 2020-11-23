اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 58.72 مليون والوفيات مليون و391367

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:36 م
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 58.72 مليون والوفيات مليون و391367 كورونا عالميا
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 58.72 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و391 ألفا و367 حالة. 
   
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في الأول 2019.
      
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: 
 
  الدول والمناطق   إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة
 الولايات المتحدة      256722            12236146
      الهند            133738            9139865
     البرازيل          168989            6052786
      فرنسا            48732             2140208
      روسيا            36540             2114502
     إسبانيا           42618           ‭‭1556730‬‬
 المملكة المتحدة       55024             1512045
     إيطاليا           49823             1408868
    الأرجنتين          37002             1370366
     كولومبيا          35287             1248417
             
    - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية: 
    
    
 الدول وترتيبها    عدد الوفيات       عدد الإصابات
 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬20 -      11996             537457
      العراق                    
   29 - السعودية      5796              355498
    32 -  المغرب      5256              320962
                                
                      2236              183429
 ‭‭‭‭‭‭39‬‬‬‬‬‬ -               
  الأردن                        
  41 -  الإمارات       554              160055
   44 - الكويت         868              140393
 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭46‬‬‬      236              137415
 ‬‬‬‬‬‬‬‬ -  قطر      

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