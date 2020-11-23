إصابات كورونا عالميا تتجاوز 58.72 مليون والوفيات مليون و391367

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 58.72 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و391 ألفا و367 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 256722 12236146
الهند 133738 9139865
البرازيل 168989 6052786
فرنسا 48732 2140208
روسيا 36540 2114502
إسبانيا 42618 1556730
المملكة المتحدة 55024 1512045
إيطاليا 49823 1408868
الأرجنتين 37002 1370366
كولومبيا 35287 1248417
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
20 - 11996 537457
العراق
29 - السعودية 5796 355498
32 - المغرب 5256 320962
2236 183429
39 -
الأردن
41 - الإمارات 554 160055
44 - الكويت 868 140393
46 236 137415
- قطر
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