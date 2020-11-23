إحالة 6 مسئولين بمكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة لـ"التأديبية" لإضرارهم بالمال العام

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 90 لسنة 62 قضائية عليا على، إحالة 6 مسئولين بإدارة مكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن أ.م، مفتش بإدارة مكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة، بصفته المسئول عن ملف الممول ص.ق لم يتخذ لمدة عامين إجراءات مطالبته، وإبلاغ النيابة العامة بشأن واقعة التهرب الضريبي. فيما عاقبت س أ.ع، مفتش بإدارة مكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة لمدة 15 شهرًا الإجراءات القانونية اللازمة، ضد الممول مما ترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية ضده، ولم يراع بالاشتراك مع أ.ف، المفتش بالإدارة بصفتهما عضوى لجنة فحص المصالحة فى احتساب قيمة الضريبة والغرامة المستحقة على الممول، دون الاعتداد بتحريات مباحث التهرب الضريبى، مما تسبب فى احتساب الضريبة بأقل من المستحق بمبلغ 30 ألف جنيه.

وتبين من أوراق القضية أن ج.م، رئيس مجموعة فحص بالإدارة العامة لمفتش بإدارة مكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة، وح.م، المراجع بالإدارة وأ.ز، المفتش بالإدارة أهملوا فى الإشراف على أعمال الأول والثانى مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما.