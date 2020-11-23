إجراء أكثر من 72.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا منذ مارس الماضى

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، إجراء أكثر من 72.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم روسيا منذ بداية انتشار الوباء في مارس الماضي.



وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الاثنين أنه تم إجراء 520 ألف اختبار للكشف عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن 481 ألفا و674 شخصا في عموم البلاد ما زالوا تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



وكانت روسيا قد سجلت في الآونة الأخيرة سلسلة قفزات قياسية في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا، فيما تسعى السلطات إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد الوباء قبل نهاية العام الجاري.