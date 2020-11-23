وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 491 طفلا و447 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.



وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 124 حالة وفاة فيما تماثل 4143 شخصا للشفاء وانتقل ألف و165 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة زيتومير تليها زابوريزهيا.



