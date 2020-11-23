أوقاف بورسعيد تؤكد غلق المساجد التى لم يلتزم روادها بالإجراءات الاحترازية

بورسعيد محمد فرج

قال الشيخ جمال فتحى السيد عواد وكيل وزارة مديرية أوقاف بورسعيد لـ"اليوم السابع"، إنه يحذر كل من يتهاون فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف عواد أن هناك إجراءات قانونية حيال من يخالف الالتزام بتطبيقها في المساجد والإدارات التابعة لها قد تصل للغلق حفاظا على بيوت الله وسلامة روادها من انتشار كورونا.

أكد عواد على جميع الأئمة والدعاة والخطباء الالتزام بالمدة المحددة للخطبة "عشر دقائق"، فضلا عن عدم فتح دورات المياه أمام المصلين للحفاظ على المساجد حتى تظل بيوت الله مفتوحة دوما أمام الراكعين والساجدين.

وتابع: كل من يثبت تهاونه فى عدم ارتدائه للكمامة فى مقر عمله سوف يعرض نفسه للمسألة القانونية، فضلا عن عدم تقديم الخدمات لمن لم يرتدى الكمامة حفاظا على سلامة الوطن والمواطنين من فيروس كورونا.