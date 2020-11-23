أمن سوهاج يساعد الناخبين من ذوى الهمم على المشاركة بانتخابات النواب.. صور

سوهاج محمود مقبول

واصلت مديرية أمن سوهاج أعمال تأمين محيط اللجان الانتخابية بجولة الإعادة فى يومها الأول، بالإضافة إلى مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوصيلهم للجانهم الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطى بانتخابات النواب 2020.

وقامت مديرية أمن سوهاج بتوفير الأفراد اللازمين والكراسة المتحركة التى تم استخدامها في عملية نقل كبار السن وذوى الهمم داخل اللجان على مستوى المحافظة داخل 8 دوائر انتخابية هى دوائر محافظة سوهاج.

ومن جانبه أكد محمد أبو العجب مسؤول ملف الإعاقة بمحافظة سوهاج، أن مديرية أمن سوهاج وبالتعاون مع المحافظة وذوى الاحتياجات الخاصة، تكاتفت من أجل خدمة وراحة كبار السن وذوى الهمم من خلال توفير الكراسى المتحركة باللجان، وقامت المحافظة من جانبها تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم بتوفير وسائل الإتاحة المكانية والمعلوماتيه مع وضع اللجان بالطابق الارضى للتخفيف على كبار السن وذوى الإحتياجات وأن ذوى الإحتياجات لهم قوة تصويتيه كبيرة في كل الإستحقاقات الديمقراطية التي تمت والتي سوف تتم خاصة أن إهتمام القيادة السياسية بملف الأعاقة أصبح واقعا ملموسا على أرض محافظة سوهاج في كافة المجالات.

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة سوهاج يبلغ 3 مليون و74 ألف و205 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزا انتخابيا، و1081 لجنة فرعية.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



أمن سوهاج يساعد الناخبين من ذوى الهمم فى المشاركة بانتخابات البرلمان



أمن سوهاج يساعد الناخبين من ذوى الهمم فى المشاركة بانتخابات البرلمان



أمن سوهاج يساعد الناخبين من ذوى الهمم فى المشاركة بانتخابات البرلمان