اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-11-2020

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:46 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-11-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 23-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.04 ريال سعودى.

وصعد الذهب اليوم الاثنين، إذ بدد ضعف الدولار وآمال في المزيد من التحفيز النقدي في الولايات المتحدة للتخفيف عن الاقتصاد المتضرر من الجائحة التفاؤل إزاء احتمال توزيع لقاح لكوفيد-19 في العام القادم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1873.51 دولار للأوقية (الأونصة) ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1871.70 دولار.

 وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  225.04 ريال  بما يعادل  60.00 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  206.29 ريال  بما يعادل  55.00 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 196.92 ريال  بما يعادل  52.50 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  168.78 ريال  بما يعادل  45.00 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  131.27 ريال  بما يعادل  35.00 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  112.52 ريال   بما يعادل  30.00 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,999  ريال   بما يعادل  1,866 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,575 ريال   بما يعادل   420.03 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 225,040 ريال  بما يعادل 60,003 $


الذهب

اسعار الذهب

السعودية

سعر الذهب اليوم

اليوم السابع بلس

عيار 18

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة