أستاذ أمراض مناعة: لقاح موديرنا سيكون بالمجان لكل المواطنين فى أمريكا

إبراهيم سعيد

قال عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، أن أسعار الأدوية متفاوتة بين الدول إلى أخرى ولقاح موديرنا سيكون بالمجان لكل المواطنين في الولايات المتحدة.

وأكد أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية CBC، أن منظمة الصحة العالمية تحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا وهناك تحذيرات في الولايات المتحدة من مخاطر التجمعات.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه الموجة الثالثة من فيروس كورونا وأعداد الحالات في أمريكا 12 مليون حالة إصابة.

وأشار خضر إلى أن الفيروسات تتكاثر خلال موسم الخريف، مضيفا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصرح باستخدام أول اختبار منزلى ذاتى سريع للكشف عن كورونا.