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آدم شيف: رفض إدارة الخدمات الاتحادية الاعتراف بفوز بايدن سيتسبب بضرر كبير

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:04 م
آدم شيف: رفض إدارة الخدمات الاتحادية الاعتراف بفوز بايدن سيتسبب بضرر كبير بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، آدم شيف، إن رفض إدارة الخدمات الاتحادية الاعتراف بفوز جو بايدن سيتسبب بضرر كبير وطويل، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وأضاف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أن دعاوى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب القضائية ونظريات المؤامرة التي تهدف لقلب تفويض الشعب لن تنجح.

 

ورغم تأكيد أعضاء بالحزب الجمهورى الذى ينتمى له الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب القبول بنتيجة الانتخابات الأمريكية بعد الانتهاء من التحديات القانونية، ومطالبة رئيس التشيك لترامب بالقبول بالهزيمة، إلا أن الرئيس الأمريكي وحملته لا زالت تصر على أن تلك الانتخابات كانت مزورة .

 

وفى هذا السياق، قال زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى، إنه سيتم القبول بنتائج الانتخابات بعد الانتهاء من التحديات القانونية.

 


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بايدن

انتخابات

امريكا

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