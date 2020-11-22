اليوم السابع
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8 معلومات عن نتائج المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:00 ص
8 معلومات عن نتائج المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية ذهب - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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مع نهاية الأسبوع الماضى أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن نتائج المزايدة الأولى للذهب التى تم طرحها شهر مارس الماضى العروض المقدمة للمزايدة، حيث جرى تقييمها بشفافية واضحة وفق التقييمات المالية والفنية المنشورة على الموقع الإلكترونى للمزايدة بموقع هيئة الثروة المعدنية، وفيما يلي أهم المعلومات عن عن تلك المزايدة والنتائجها والتى كانت كالتالى: 
 
1- حظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثمارى غير مسبوق.
 
2- تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة.
 
3- بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها. 
 
4- التزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى. 
 
5- فازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية وهى شركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية  Barrick GOLD geolgy – وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold ومناجم النوبة - SRK  و4 شركات مصرية تضم MDEAF - والعبادى - وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة - وإبداع فور جولد. 
 
6- عمليات البحث والاستكشاف ستتم وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة بشكل فورى للإسراع بالعمليات على أن يتم إصدار القانون عند تحقيق الكشف التجارى للإنتاج. 
 
7- طرح جولة ثانية تضم باقى مناطق المزايدة الأولى وهى 208 قطاعا على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية. 
 
8- يتم الطرح على مدار العام وذلك من خلال الإعلان عن المناطق التي تم ترسيتها وإعادة المناطق الأخرى وكذلك مناطق التخليات مما يتيح فرصاً مستمرة للاستثمار التعدينى فى مجال الذهب.

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البترول

الغاز

اليوم السابع

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