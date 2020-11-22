5 أخطاء تجعلك عرضة لنشر كورونا.. منها عدم العزل المنزلى بعد التعرض للفيروس

كتبت فاطمة خليل

يرتكب العديد من الناس أخطاء عديدة تؤدى لنشر فيروس كورونا، خاصة بعد مرور 10 أشهر على الوباء فى العالم، بدأ البعض يتخلى عن الاحتياطات الوقائية، وهذا أحد الأسباب وراء زيادة حالات فيروس كورونا، لذا يجب التصالح مع فكرة أن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 أخطاء شائعة تجعلك عرضة لنشر فيروس كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 أخطاء شائعة تجعلك عرضة لنشر فيروس كورونا







عدم الالتزام بالحجر الصحي بعد التعرض للفيروس

إذا اتصلت عن طريق الخطأ بشخص مصاب بالفيروس، فيجب عليك الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، لا يهم إذا كنت تظهر الأعراض أم لا، فإن فصل نفسك عن الآخرين ضروري للحفاظ على أمان أحبائك، فكثير من الناس بدون أعراض، ومع ذلك يمكنهم نقل الفيروس للآخرين.

ارتداء قناع بصمام الزفير

قد تجد أنه من السهل التنفس من القناع باستخدام صمام الزفير، لكن الفتحة يمكن أن توفر انتقالًا سهلاً للفيروس. الصمام المصمم لتسهيل عملية الزفير والاستنشاق لا يقوم بتصفية الهواء، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة في حالة إصابتك ، فإن ارتداء هذه الأقنعة قد يعرض حياة الآخرين لخطر شديد.

حضور اللقاءات في الأماكن المغلقة

أنت آمن فقط حول الأشخاص الذين يعيشون معك يجب أن تحافظ على مسافة ستة أقدام ( 2 مترًا) من بقية الناس، حتى لو كان أقاربك الذين يعيشون بالقرب منك أو أصدقاء الحي.

لذلك، من الأفضل تجنب التجمعات الاجتماعية قدر الإمكان حتى لو كانت صغيرة فى الفناء الخلفى الخاص بك أو فى غرفة الرسم الخاصة بك.

قد تتخذ أنت وعائلتك الاحتياطات اللازمة للبقاء آمنين، ولكن افتراض أن الشخص الآخر يفعل نفس الشيء قد يؤدى إلى عواقب غير مرغوب فيها.

افتراض أن الحمى هي العرض الرئيسي لكورونا

من المؤكد أن الحمى هى أحد الأعراض الرئيسية لكورونا، لكنها ليست الوحيدة، حيث أن الدوخة وفقدان الشم والضعف والسعال والبرد إلى إصابتك بفيروس كورونا.

لا يمكنك تجاهل هذه العلامات التحذيرية والاعتماد فقط على مقياس الحرارة الخاص بك.

يتمتع بعض الأشخاص بدرجة حرارة جسم طبيعية حتى عند الإصابة بالفيروس لذلك، من الأفضل عدم تجاهل العلامات التى يعطيها جسمك لك.

ارتداء القناع فقط ليس مفيدًا

القناع هو أحد طرق حماية نفسك والآخرين من الفيروس لكن اتباع هذه القاعدة فقط وتجاهل الآخرين لن يساعدك كثيرًا فى احتواء الفيروس.

تطهير المناطق التى يتم لمسها بشكل شائع، وغسل يديك بانتظام، والحفاظ على مسافة ستة أقدام، وممارسة آداب السعال الصحيحة هى بعض الأشياء التى لا تقل أهمية التى يجب اتباعها خلال هذا الوقت.