اليوم السابع
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وزير النقل: لا يوجد سائق قطار واحد يتعاطى المخدرات الآن

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:54 م
وزير النقل: لا يوجد سائق قطار واحد يتعاطى المخدرات الآن كامل الوزير
كتب محمد شرقاوى

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قال كامل الوزير وزير النقل، إنه كان هناك من يتناول المخدرات من سائقى القطارات، واليوم لا يوجد أى سائق يتناول المخدرات نهائيا، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أنه تم تشكيل لجنة فنيه لعمارة الزمالك، وتبين بها ميل من زلزال 1992، ورئيس حى القاهرة قرر تنكيس للعمارة منذ 1995 بإزالة طابقين وترميم العمارة ولم يتم تنفيذ القرار إلى يومنا هذا، مؤكدا أنه لو حدث أى تأثر من ماكينة شق الأرض لمترو الإنفاق أسفل العمارة، سيتم تحمل ترميم العمارة من وزارة النقل، وأن لم يحدث أى تصدع سيتم رجوع سكان العمارة مرة أخرى.

وشهد كلا من المهندس كامل الوزير - وزير النقل ونظيره الفرنسى جان باتيست وزير النقل الفرنسى توقيع الاتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو للمشاركة فى تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.

وقالت وزارة النقل فى بيان لها: تم وقع الاتفاقية كل من الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق وفابيو جرازى مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه.

أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخى والحالى المثمر فى مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتى ينفذها تحالف (فينسى الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب) وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلى منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية لافتا إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية فى كافة مجالات النقل.


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