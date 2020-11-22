اليوم السابع
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وزير الرى يوجه برفع حالة الطوارئ لاستقبال موسم الأمطار والسيول

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:30 ص
وزير الرى يوجه برفع حالة الطوارئ لاستقبال موسم الأمطار والسيول الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع القيادات التنفيذية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلى لمتابعة موقف المحطات التابعة للمصلحة ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول.

ووجه عبد العاطى بمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بالمحطات، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها، وتوفير وحدات الطوارئ وأعمال الحراسة ووسائل الإطفاء الذاتى للمحطات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية لتأمين خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات، وذلك فى ضوء الاجراءات التى تتخذها الوزارة استعدادا لموسم الأمطار والسيول، مع التوجيه بالمتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

 


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