اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يصل إلى السعودية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:42 م
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يصل إلى السعودية بومبيو
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية، خلال الزيارة التى يجريها للمنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى مقابلة مع قناة العربية، عن أن هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام فى المنطقة.

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أكد أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ستستمر خلال الأسابيع القادمة فى نفس الاتجاه، الذى حافظت عليه طوال حكم الرئيس دونالد ترامب، مع اقتراب رحيل الأخير عن البيت الأبيض.


بومبيو

أمريكا

السعوديه

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة