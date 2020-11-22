وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يصل إلى السعودية

كتب أحمد عرفة

وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية، خلال الزيارة التى يجريها للمنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى مقابلة مع قناة العربية، عن أن هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام فى المنطقة.

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أكد أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ستستمر خلال الأسابيع القادمة فى نفس الاتجاه، الذى حافظت عليه طوال حكم الرئيس دونالد ترامب، مع اقتراب رحيل الأخير عن البيت الأبيض.