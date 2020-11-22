نيوزلندا تعلن عدم وجود أى إصابات بكورونا محليا و9 حالات وافدة من الخارج

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أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الأحد تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي - أن الحالات التسعة كانت في مراكز مخصصة لعزل الحالات الوافدة، كاجراء احترازي، ولم تختلط بالمواطنين .. فيما يرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1672 حالة إصابة منذ بداية الجائحة.