نيوزلندا تعلن عدم وجود أى إصابات بكورونا محليا و9 حالات وافدة من الخارج

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الأحد تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي - أن الحالات التسعة كانت في مراكز مخصصة لعزل الحالات الوافدة، كاجراء احترازي، ولم تختلط بالمواطنين .. فيما يرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1672 حالة إصابة منذ بداية الجائحة.
نيوزلندا تعلن عدم وجود أى إصابات بكورونا محليا و9 حالات وافدة من الخارجالأحد، 22 نوفمبر 2020 05:22 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الأحد تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.
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