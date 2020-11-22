ندوات ومحاضرات حول "التسامح" ومكافحة العنف ضد الأطفال بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "مكافحة العنف ضد الأطفال" وتحدث الشيخ موسى على حسن إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر عن خلق وصفة اللين مطلوبة في التعامل مع الجميع رجالاً ونساء والعنف ضد الأطفال يأتي بنتائج سلبية عديدة منها "الكذب، الخوف، ضعف النمو العقلي والهضمي، الوفاة، ضعف مستوى التحصيل والتبلد الذهني" والتحذير من عدم الإكثار من اللوم والعتاب للأطفال وعدم السخرية من الأطفال حتى لا يتربى لديه العدوانية.

كما عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "التسامح" وتحدث طه محمود عن التسامح وأنه من الأشياء الرائعة التي يجب أن يتصف بها الإنسان وأن جميع الأديان حثت على هذه الصفة وأن من يملك التسامح إنسان قويا عظيما وأن التسامح يجعل المجتمع في أمان وسلام، بجانب ذلك عقد بقصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الثقافة والحوار وإختلافه مع الفكر الإسلامي" وأوضح حسن عبد الباري إذا نظرنا من الناحية الاسلامية نجد أن سيدنا رسول الله هو خير مؤدب ومحاور فإذا أردت التحاور فلابد يكون باللين لا بالتعصب ولا بالعنف ولا بالسيف ويقول في كتابه العزيز ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.

فيما أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دور الفنون البصرية في مناهضة ومواجهة الشائعات" وتحدث د. أحمد جمال عن الصورة الرقمية وكيف أصبحت تمثل لغة التفكير في عصر الفضاءات المفتوحة والأنترنت، وتمثل الشائعات أحد أهم أسلحة حروب الجيل الخامس، كما تمثل تهديدا واضحا على أمن المجتمع وكيف تتجنب الوقوع في نشر الشائعات وتلقي الصورة الرقمية الصحيحة والتفرقة بين الصورة المزيفة والصورة الحقيقية من خلال التعرف على برامج الفوتومونتاج، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "تنمية المهارات الفكرية" تحدث محمود أمين عن تنمية التفكير الناقد والتفكير الإبداعي والمراحل الداخلية و الخارجية لدي الطفل، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الموهبة في الفن تكفي" وأوضح محمود نجار أحمد رئيس قسم المواهب بالفرع إكتشاف الموهبة وتنمية الموهبة ونوادي المسرح وعلاقاتها ودورها البناء.

ونظم قصر ثقافة الطارف عرض مسرح عرائس بعنوان "النظافة" وتحدثت سلوي جودة عن النظافة مستخدمة العرائس مثل الأراجوز وأهمية النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون وعدم شراء الأطعمة من الباعة الجائلين والإهتمام بنظافة الجسم، كما أعد القصر ورشة حكي عن سيرة الرسول "ص" وأوضحت سلوي جودة سيرة الرسول صل وهجرته، ونفذ قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن "الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا" تنفيذ نرمين وزينب، بينما أعد قصر ثقافة الطود دورى ثقافى للأطفال فى المعلومات العامة أدارته ثناء محمود، بالإضافة الى ذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية بإستخدام الكانسون الملون وأوراق الفوم الملونة نفذتها أروى أحمد الصاوى وحبيبة علاء بصرى.



فعاليات وانشطة ثقافية بقصور ثقافة الأقصر



قصور ثقافة الأقصر تقيم ندوات ومحاضرات حول التسامح