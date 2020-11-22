اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بنها يتابع إلتزام الكليات بالإجراءت الإحترازية لفيروس كورنا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:07 م
نائب رئيس جامعة بنها يتابع إلتزام الكليات بالإجراءت الإحترازية لفيروس كورنا نائب رئيس جامعة بنها خلال متابعة الإجراءات الاحترازية
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث، كليات العلوم والتربية والحقوق لتفقد الإجراءات الإحترازية ومدى إلتزام الطلاب والجهاز الإدارى وهيئة التدريس باتباعها، ورافقة خلالها الدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان عبد الحق عميدة كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تابع مدي إلتزام الطلاب والجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا، وعملية التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وخلال الجولة تابع "الجيزاوي"، إلتزام الكليات بخطة الجامعة للتعليم الهجين والتزام الطلاب بالحضور وفقا للجدوال الدراسية المعلنة حيث يحضر طلاب الكليات العملية 3 أيام أسبوعيا وطلاب الكليات النظرية يومان أسبوعيا وطلاب الانتساب يوما واحد.

وأوضح، أن الجامعة قامت بانشاء المنصة الإلكترونية لإدارة التعليم عن بعد LMS بالجامعة من أجل قيام الطلاب بمتابعة محاضرتهم ودورسهم من خلالها.

الالتزام بالتباعد الاجتماعى بجامعة بنها

الالتزام بالتباعد الاجتماعى بجامعة بنها

 

خلال جولة نائبرئيس الجامعة
خلال جولة نائب رئيس الجامعة

 

متابعة الإجراءات الاحترازية بجامعة بنها
متابعة الإجراءات الاحترازية بجامعة بنها

 


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جامعة بنها

الاجراءات الاحترازية

الوقاية من كورونا

التباعد الاجتماعى

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